سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك

كشف بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد سر النتائج الإيجابية للفريق تحت قيادة مايكل كاريك.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب السلوفيني عبر سكاي سبورتس: "مايكل كاريك قال لنا كثيرا أن نلعب بحرية ونستمتع بكرة القدم وهذا بالضبط ما نفعله، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، يمكنكم أن تروا كيف نعمل بجد من أجل بعضنا البعض دون الكرة، وهذا يساهم في تحقيق النتائج الجيدة".

وأتم "هدفنا أن نستمر على هذا المنوال ومواصلة العمل بجد كما نفعل الآن وأن نكون في كامل تركيزنا، كل ذلك سيقودنا إلى نتائج رائعة".

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة الإنجليزي مايكل كاريك، وبذلك فإن مسيرته مع الفريق مثالية حتى الآن.

وتقدم مانشستر يونايتد في البداية بهدفين دون رد، وحدث ذلك في مباراتين من أصل 3 مع كاريك ويعتبر ذلك أقل مباراة واحدة فقط مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 41 في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 34 نقطة.