سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

كشف بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد سر النتائج الإيجابية للفريق تحت قيادة مايكل كاريك.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب السلوفيني عبر سكاي سبورتس: "مايكل كاريك قال لنا كثيرا أن نلعب بحرية ونستمتع بكرة القدم وهذا بالضبط ما نفعله، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، يمكنكم أن تروا كيف نعمل بجد من أجل بعضنا البعض دون الكرة، وهذا يساهم في تحقيق النتائج الجيدة".

أخبار متعلقة:
أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات

وأتم "هدفنا أن نستمر على هذا المنوال ومواصلة العمل بجد كما نفعل الآن وأن نكون في كامل تركيزنا، كل ذلك سيقودنا إلى نتائج رائعة".

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة الإنجليزي مايكل كاريك، وبذلك فإن مسيرته مع الفريق مثالية حتى الآن.

وتقدم مانشستر يونايتد في البداية بهدفين دون رد، وحدث ذلك في مباراتين من أصل 3 مع كاريك ويعتبر ذلك أقل مباراة واحدة فقط مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في بطولة الدوري.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 41 في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 34 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي فولام بنجامين سيسكو
نرشح لكم
فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي كاريك: مباراة فولام صعبة لأنه يلاحقنا في جدول الترتيب انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (2)-(2) سيتي.. تعادل جديد للسماوي أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك.. بداية المباراة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي 12 دقيقة | الدوري المصري
فوت ميركاتو: 4 أندية أوروبية تراقب أشرف داري لإمكانية التعاقد معه 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناصر ماهر: سعيد بهدفي الأول مع بيراميدز.. ونلعب لنفوز بكل بطولة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
لدغة عقرب سولانكي تقود توتنام لتعادل مثير مع مانشستر سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف سبب استبعاد الجزيري من مواجهة المصري 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الأولى في فرنسا.. نادي باريس يعلن ضم إيموبيلي 52 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يفوز على نهضة بركان بثلاثية وينفرد بصدارة المجموعة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522479/سيسكو-نعمل-بجد-دون-الكرة-وهذا-ما-يخبرنا-به-كاريك