كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر

الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

مالك ياسر لاعب كرة السلة

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع مالك ياسر لدعم صفوف فريق كرة السلة للرجال بالنادي.

وكان مالك ياسر لاعبا في فريق الناشئين في الأهلي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة.

وفي أمريكا لعب في دوري الجامعات ثم في الدوري التطويري للاعبين الشباب.

قبل أن يعود من جديد للأهلي من أجل دعم صفوف الأحمر في الفترة المتبقية من الموسم.

وينافس الأهلي على بطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وأيضا سيشارك الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة لعام 2026.

وسيلعب الأهلي دور المجموعات للدوري الإفريقي THE BAL في نهاية أبريل وأول شهر مايو والتي ستقام في المغرب.

ثم سيلعب النهائيات في ناهية شهر مايو والتي ستقام في رواندا.

