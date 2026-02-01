فرصة وجود 4 مصريين.. الكشف عن طرق التأهل لمنافسات الاسكواش في أولمبياد 2028

الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

بطولة الأهرامات - اسكواش

أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين نظام التأهل الرسمي لمنافسات الإسكواش في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، والتي تشهد الظهور الأول للعبة في تاريخ الأولمبياد.

وتقام منافسات الإسكواش بمشاركة 16 لاعبا و16 لاعبة، وسط نظام تأهل يهدف إلى تحقيق التوازن بين مشاركة أفضل لاعبي العالم وتمثيل أكبر عدد ممكن من الدول.

وستملك مصر الفرصة للمشاركة بعدد 4 لاعبين خلال المنافسات.

وستكون المشاركة في المنافسات من خلال 5 طرق ممكنة، الأولى وهي دورة الألعاب القارية لكل قارة، ويتأهل منها 5 لاعبين، بالإضافة إلى لاعب واحد من الدولة المستضيفة وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما سيتأهل 8 لاعبين عن طريق التصنيف العالمي، ولاعب واحد من مبدأ الشمول الذي يهدف إلى تنويع الدول المشاركة، بالإضافة إلى لاعب واحد من بطولة التأهل النهائية، والتي ستشكل الفرصة الأخيرة للمشاركة.

وينطبق الأمر على منافسات الرجال والسيدات في الأولمبياد.

وبذلك تكون مصر تملك الفرصة للمشاركة بلاعبين على مستوى الرجال ولاعبين على مستوى السيدات.

وقد يأتي تأهل اللاعبين المصريين عن طريق دورة الألعاب الإفريقية، بلاعب على مستوى الرجال ولاعبة على مستوى السيدات، حال الفوز باللقب بشكل مباشر.

كما بإمكان مصر الحصول على مقعد آخر من خلال التصنيف العالمي، الذي يتأهل منه 8 لاعبين على مستوى الرجال و8 لاعبات في السيدات، ولكن بحد أقصى لاعب واحد من كل دولة.

وأصبحت مصر تملك الفرصة للمنافسة على 4 ميداليات في منافسات الإسكواش خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

اسكواش أولمبياد لوس أنجلوس 2028
