لاعب أنيق وهذه هي الصفقات الصحيحة.. ماذا قالت الصحافة الإسبانية عن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

تناولت الصحافة الإسبانية خبر انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين من الأهلي إلى برشلونة باهتمام كبير مع الإشارة إلى موهبة المهاجم الشاب.

وأعلن برشلونة ضم حمزة عبد الكريم رسميا من الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع بند أحقية الشراء، لينضم اللاعب للفريق الثاني لبرشلونة.

وتابعت الصحافة الإسبانية أخبار مفاوضات برشلونة مع الأهلي خلال الأسابيع الماضية بشأن حمزة عبد الكريم، إلى أن تمت الصفقة بشكل رسمي.

وشددت الصحافة الإسبانية على أن الصفقة أصبحت رسمية الآن بعدما كانت مهددة بالفشل في بعض الأوقات.

ويستعرض معكم FilGoal.com ماذا قالت الصحافة الإسبانية عن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

سبورت

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن حمزة عبد الكريم سيكون أول لاعب مصر في برشلونة وعلقت على الخبر بهذه الطريقة:

"أول مصري في فريق كرة القدم لبرشلونة، إنه مهاجم يتمتع بالكثير من الحركة ومرمى الخصم هو هدفه الرئيسي".

ماركا

أما صحيفة ماركا المقربة من ريال مدريد أشادت باللاعب وموهبته وعلقت على الخبر كالآتي:

"يعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم المصرية".

صحيفة آس

بالاستمرار مع الصحافة المقربة من ريال مدريد تناولت أيضا صحيفة آس الخبر بالشكل الآتي:

"أصبح الأمر رسميا الآن.. حمزة عبد الكريم انضم إلى برشلونة".

موندو ديبورتيفو

أما صحيفة موندو ديبورتيفو المهتمة بأخبار برشلونة تناولت الخبر باهتمام وقالت عن الصفقة ما يلي:

"بعد مفاوضات طويلة انضم أخيرا حمزة عبد الكريم إلى فريق الرديف في برشلونة قادما من الأهلي، ليعزز هجوم الفريق الذي يسعى للصعود لدوري الدرجة الثالثة".

كذلك الجمهور الكتالوني تناول الخبر بسعادة كبير واهتمام مؤكدا على أن حمزة عبد الكريم موهبة قادمة إذا حصلت على الدعم والتعلم الكافي.

وعلق أحد جماهير برشلونة عبر خبر الصفقة في صحيفة موندو ديبورتيفو قائلا:

"هذا هو المسار والفلسفة التي يجب أن يتبناها برشلونة مع اعتبار فريق الشباب والرديف بمثابة مختبر وحتى إذا نجحت صفقة واحدة من بين كل 10 صفقات سيكون ذلك نجاحا باهرا".

وقال آخر:

"لقد اطلعت على جزء من فيديوهاته وأعجبني كثيرا، فهو لاعب أنيق وذو جودة عالية".

ووجه له أحد الجماهير نصيحة قائلا:

"عليك التركيز مع فريقك الثاني أولا يا فتى، ستحصل على بعض الدقائق إذا كانت جيدا بما يكفي".

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.