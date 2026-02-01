أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90

فاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل كاسيميرو وماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز راؤول خيمينيز وكيفن سانتوس ثنائية فولام.

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة الإنجليزي مايكل كاريك، وبذلك فإن مسيرته مع الفريق مثالية حتى الآن.

وتقدم مانشستر يونايتد في البداية بهدفين دون رد، وحدث ذلك في مباراتين من أصل 3 مع كاريك ويعتبر ذلك أقل مباراة واحدة فقط مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في بطولة الدوري.

وتمكن خيمينيز من تسجيل ركلة الجزاء رقم 12 له في الدوري الإنجليزي، ليصبح الأكثر تسجيلا من نقطة الجزاء في تاريخ البطولة بين اللاعبين الذين نجحوا بنسبة 100% في تنفيذ ركلات الجزاء، متجاوزا يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سجل 11 ركلة جزاء.

وافتتح كاسيميرو النتيجة في الدقيقة 19 من صناعة برونو فيرنانديز.

GOAL!@ManUtd didn't need the penalty after all! Bruno Fernandes floats the ball into the box and Casemiro leaps to head it home 👹#beINPL #MUNFUL #MUFC pic.twitter.com/LeafMD6TuR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 1, 2026

وضاعف كونيا الفارق بعد تسديدة قوية عقب تمريرة من كاسيميرو.

وقلص خيمينيز الفارق بالتسجيل في الدقيقة 85، قبل أن يتعادل كيفن من تسديدة رائعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واعتقد فولام أنه تحصل على الأمل في الفوز أو حتى التعادل على أقل تقدير قبل أن يسلبه سيسكو في الدقيقة الثالث من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية.

بينجامين سيسكو يُهدي عشاق مانشستر يونايتد فوزاً درامياً في اللحظات الأخيرة أمام فولهام.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_فولهام pic.twitter.com/mJOHj1k4B7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 41 في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 34 نقطة.