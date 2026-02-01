أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90

الأحد، 01 فبراير 2026 - 18:21

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

فاز مانشستر يونايتد على منافسه فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل كاسيميرو وماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز راؤول خيمينيز وكيفن سانتوس ثنائية فولام.

ويعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد تحت قيادة الإنجليزي مايكل كاريك، وبذلك فإن مسيرته مع الفريق مثالية حتى الآن.

أخبار متعلقة:
ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد أرتيتا: مانشستر يونايتد فاز علينا بطريقة غريبة جدا

وتقدم مانشستر يونايتد في البداية بهدفين دون رد، وحدث ذلك في مباراتين من أصل 3 مع كاريك ويعتبر ذلك أقل مباراة واحدة فقط مما حققه روبن أموريم في 20 مباراة في بطولة الدوري.

وتمكن خيمينيز من تسجيل ركلة الجزاء رقم 12 له في الدوري الإنجليزي، ليصبح الأكثر تسجيلا من نقطة الجزاء في تاريخ البطولة بين اللاعبين الذين نجحوا بنسبة 100% في تنفيذ ركلات الجزاء، متجاوزا يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي السابق، الذي سجل 11 ركلة جزاء.

وافتتح كاسيميرو النتيجة في الدقيقة 19 من صناعة برونو فيرنانديز.

وضاعف كونيا الفارق بعد تسديدة قوية عقب تمريرة من كاسيميرو.

وقلص خيمينيز الفارق بالتسجيل في الدقيقة 85، قبل أن يتعادل كيفن من تسديدة رائعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واعتقد فولام أنه تحصل على الأمل في الفوز أو حتى التعادل على أقل تقدير قبل أن يسلبه سيسكو في الدقيقة الثالث من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 41 في المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد فولام عند النقطة 34 نقطة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي فولام
نرشح لكم
كاريك: وصف المباراة بـ "الكبيرة" هو للسرد ففقط لأن فولام يلاحقنا سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو نهاية المباراة الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) رايو فايكانو.. فوز قاتل للفريق الملكي سوبوسلاي: أحب ليفربول والبقاء في أنفيلد لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وفالفيردي ظهيرين أمام رايو فايكانو
أخر الأخبار
كاريك: وصف المباراة بـ "الكبيرة" هو للسرد ففقط لأن فولام يلاحقنا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيسكو: نعمل بجد دون الكرة.. وهذا ما يخبرنا به كاريك 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – الأهلي يعلن ضم مالك ياسر 45 دقيقة | كرة سلة
فرصة وجود 4 مصريين.. الكشف عن طرق التأهل لمنافسات الاسكواش في أولمبياد 2028 50 دقيقة | رياضة نسائية
لاعب أنيق وهذه هي الصفقات الصحيحة.. ماذا قالت الصحافة الإسبانية عن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 58 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522474/أعطاه-الأمل-ثم-سلبه-مانشستر-يونايتد-يتغلب-على-فولام-في-90