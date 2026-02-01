إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري 2025-26.

مباراة الأهلي ووادي دجلة

إيقاف أحمد أيمن لاعب وادي دجلة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وبتروجت

إيقاف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد عيد لاعب بتروجت مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والجونة

إيقاف كرونوسلاف يورتيتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد السيد لاعب الجونة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

إيقاف كريم وليد لاعب سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وسموحة

إيقاف محمد كونيه لاعب سموحة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي

إيقاف محمد هلال لاعب مودرن سبورت مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

مباراة فاركو وزد

إيقاف جابر كامل لاعب فاركو مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 7500 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف للمرة الثانية.

الاتحاد وحرس الحدود

إيقاف محمد توني لاعب الاتحاد مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

إيقاف طلعت محرم مدرب عام المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عاصم صلاح مدرب البنك الأهلي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.