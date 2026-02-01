مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف أمام رايو فايكانو.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

تقدم ريال مدريد أولا عن طريق فينيسيوس جونيور وأدرك التعادل خورخي دي فورتيس وسجل هدف الانتصار كيليان مبابي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وشهدت المباراة حصول بابي سيس وبيب شيفاريه ثنائي رايو فايكانو على بطاقات حمراء.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من ريال مدريد وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة خطيرة وتعرض بيلنجهام في الدقيقة 8 لإصابة واضطر أربيلوا لإجراء تبديل اضطراري بدخول براهيم دياز.

وعند الدقيقة 15 تمكن فينيسيوس جونيور بمجهود فردي مميز من تسجيل هدف التقدم لريال مدريد من تسديدة صاروخية سكنت شباك رايو.

وتمكن رايو فايكانو من السيطرة على المباراة لكن بدون جديد في النتيجة مع تألق لكورتوا لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء.

وسجل رايو فايكانو هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق خورخي دي فورتيس من تسديدة مميزة سكنت شباك كورتوا في الدقيقة 48.

وأهدر فريق رايو هدف محقق بعدما تألق كورتوا وبعدها بدقائق تصدى قائم رايو فايكانو لإنفراد كيليان مبابي.

وعند الدقيقة 80 تلقى باتي سيس بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على سيبايوس الذي عاد بعدها ليواصل المباراة بشكل طبيعي ويهدر فرصة محققة.

واستمرت المباراة بدون جديد حتى الدقيقة 97 وتمكن براهيم دياز من الحصول على ركلة جزاء ليسجلها كيليان مبابي في شباك رايو فايكانو ويحصل بيب شيفاريه على بطاقة حمراء ثانية قبل نهاية المباراة.

⚽️ كيليان مبابي ينقذ ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من فخ رايو فاييكانو بهدف من ركلة جزاء#الدوري_الاسباني #LaLiga pic.twitter.com/7LH2iBRMng — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2026

وحقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف ليقلص الفارق مع برشلونة لنقطة واحدة من جديد في سباق الدوري الإسباني.