كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك

الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:25

كتب : هاني العوضي

هشام نصر - يوسف رفعت - كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم يوسف رفعت لاعب الزمالك بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وافق على العرض المقدم من الاتحاد السكندري وقيمته 2 مليون جنيه لشراء يوسف رفعت.

وأتم مجلس إدارة الاتحاد السكندري إجراءات ضم يوسف رفعت بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ووقع رفعت على عقود انتقاله عقب الجلسة التي عُقدت بعد إنهاء كافة التفاصيل والأمور المالية مع نادي الزمالك.

وينتهي تعاقد يوسف رفعت مع الاتحاد بنهاية موسم 2028 -2029.

وذلك في ظل تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأن هشام نصر نائب رئيس النادي، ومحمد طارق عضو مجلس الإدارة، استقرا على بيع اللاعب في ظل رغبته في عدم الاستمرار في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وسيتم قيد المصري إسماعيل مسعود في قائمة الزمالك بدلا من يوسف رفعت بعد رحيله بشكل رسمي إلى الاتحاد السكندري في الأيام المقبلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق الزمالك مع يوسف مسعود المحترف في أمريكا للانضمام للفريق.

الاتحاد كرة سلة
