خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري
الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:04
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.
وتبدأ الجولة يوم الثلاثاء 3 فبراير وتنتهي الجمعة 6 من الشهر نفسه
وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع
الثلاثاء 3 فبراير
استاد القاهرة: البنك الأهلي × الأهلي : 8 مساءً
الأربعاء 4 فبراير
استاد برج العرب: سموحة × بيراميدز : 5 مساءً
استاد السويس الجديد: زد × المصري: 5 مساءً
استاد هيئة قناة السويس: كهرباء الإسماعلية × الزمالك : 8 مساءً
الخميس 5 فبراير
استاد هيئة قناة السويس: سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة: 8 مساءً
استاد السلام: وادي دجلة × المقاولون العرب : 8 مساءً
استاد برج العرب: سموحة × الجونة: 5 مساءً
الجمعة 6 فبراير
استاد خالد بشارة : الجونة × مودرن سبورت : 5 مساءً
استاد جهاز الرياضة: طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: 8 مساءً
