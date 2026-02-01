خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري

الأحد، 01 فبراير 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة يوم الثلاثاء 3 فبراير وتنتهي الجمعة 6 من الشهر نفسه

وجاء تذاكر المباريات المتاحة للبيع

الثلاثاء 3 فبراير

استاد القاهرة: البنك الأهلي × الأهلي : 8 مساءً

الأربعاء 4 فبراير

استاد برج العرب: سموحة × بيراميدز : 5 مساءً

استاد السويس الجديد: زد × المصري: 5 مساءً

استاد هيئة قناة السويس: كهرباء الإسماعلية × الزمالك : 8 مساءً

الخميس 5 فبراير

استاد هيئة قناة السويس: سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة: 8 مساءً

استاد السلام: وادي دجلة × المقاولون العرب : 8 مساءً

استاد برج العرب: سموحة × الجونة: 5 مساءً

الجمعة 6 فبراير

استاد خالد بشارة : الجونة × مودرن سبورت : 5 مساءً

استاد جهاز الرياضة: طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: 8 مساءً

احجز التذاكر من هنا

الدوري المصري
التعليقات
