"دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 16:39

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أعرب محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي عن تأكيد نجاح منظومة النادي بعد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة اليوم الأحد ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي لـ FilGoal.com: "انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاح لمنظومة الأهلي".

أخبار متعلقة:
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي بثلاثية

وتابع "منظومة الأهلي تعمل وفق لوائح ونظام يجمع كل مسؤولي المنظومة في إطار من الود والتعاون لنجاح النادي الأهلي".

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.

الأهلي حمزة عبد الكريم برشلونة
نرشح لكم
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارات هامة في اجتماعه الدوري بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني "الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى كما كشف في الجول.. الحسين الأردني يعلن انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز
أخر الأخبار
الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارات هامة في اجتماعه الدوري 20 دقيقة | الدوري المصري
"دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة 33 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي ساعة | رياضات أخرى
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني ساعة | الدوري المصري
أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522463/دليل-نجاح-منظومة-الأهلي-محمد-يوسف-يعلق-لـ-في-الجول-على-انتقال-عبد-الكريم-إلى-برشلونة