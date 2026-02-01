"دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة

أعرب محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي عن تأكيد نجاح منظومة النادي بعد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة اليوم الأحد ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وقال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي لـ FilGoal.com: "انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة نجاح لمنظومة الأهلي".

وتابع "منظومة الأهلي تعمل وفق لوائح ونظام يجمع كل مسؤولي المنظومة في إطار من الود والتعاون لنجاح النادي الأهلي".

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.