ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟

بعد شهرين من الأحلام.. تحقق حلم حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين بالانتقال لنادي برشلونة بشكل رسمي.

وأعلن نادي برشلونة يوم الأحد ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

ويستعرض FilGoal.com مباريات رديف برشلونة الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية في الأسابيع المقبلة.

برشلونة ضد بارباسترو.. الأحد 8 فبراير

برشلونة ضد ديبورتيفو كاستيون ب.. السبت 14 فبراير

برشلونة ضد أندورا.. الثلاثاء 17 فبراير

برشلونة ضد ألكويانو.. الأحد 22 فبراير

برشلونة ضد فالنسيا ب.. الأحد 1 مارس

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

وقال حمزة عبر قناة ناديه الجديد: :أشعر بالحماس الشديد، أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب".

وأضاف "هدفي أن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل هذا النادي بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح مهاجم الأهلي عن نفسه "حمزة إنسان طبيعي، أحب كرة القدم فهي شغفي وما أحب القيام به، وأعطيها كل ما لدي.

وأتم "رسالتي لعائلتي والجماهير المصرية؟ هذه خطوة جديدة بالنسبة لي، وأنا متحمس لها، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وجعلهم فخورين بي وبما سأقدمه".

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.