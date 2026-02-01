بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني
الأحد، 01 فبراير 2026 - 15:17
كتب : إبراهيم رمضان
وقّع بدر حامد على عقود انضمامه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.
ويأتي ذلك بعد أيام من رحيله عن منصبه كرئيس لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك.
وكشف FilGoal.com في وقت سابق اعتذار بدر حامد عن عدم الاستمرار في منصبه بالزمالك.
وتعاقد بدر حامد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني بالاتحاد الليبي لجميع المراحل السنية.
وكشف بدر حامد لـ FilGoal.com: "وقعت عقود انضمامي إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم كمدير فني في حضور عبد المولى المغربي رئيس الاتحاد وعلاء الدبة عضو مجلس الإدارة".
وأوضح "تم وضع خطة لمدة 4 سنوات من أجل تطوير المراحل السنية المختلفة بالكرة الليبية".
واختتم بدر حامد تصريحاته "أشكر حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل".
نرشح لكم
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى كما كشف في الجول.. الحسين الأردني يعلن انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس