بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني

الأحد، 01 فبراير 2026 - 15:17

كتب : إبراهيم رمضان

بدر حامد - الاتحاد الليبي

وقّع بدر حامد على عقود انضمامه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويأتي ذلك بعد أيام من رحيله عن منصبه كرئيس لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اعتذار بدر حامد عن عدم الاستمرار في منصبه بالزمالك.

وتعاقد بدر حامد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني بالاتحاد الليبي لجميع المراحل السنية.

وكشف بدر حامد لـ FilGoal.com: "وقعت عقود انضمامي إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم كمدير فني في حضور عبد المولى المغربي رئيس الاتحاد وعلاء الدبة عضو مجلس الإدارة".

وأوضح "تم وضع خطة لمدة 4 سنوات من أجل تطوير المراحل السنية المختلفة بالكرة الليبية".

واختتم بدر حامد تصريحاته "أشكر حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل".

