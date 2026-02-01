أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 15:15

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

تحدث حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة الجديد لقناة ناديه عن شعوره الحالي بعد إتمام انتقاله إلى البلوجرانا، وكشف عن طموحاته.

وأعلن نادي برشلونة يوم الأحد ضم حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وقال حمزة عبر قناة ناديه الجديد: :أشعر بالحماس الشديد، أنا مستعد ومتحمس ولا أطيق الانتظار لأكون على أرض الملعب".

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي موعد سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لـ برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة أنهى كل العقبات لضم حمزة عبد الكريم

وأضاف "هدفي أن أبذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل هذا النادي بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح مهاجم الأهلي عن نفسه "حمزة إنسان طبيعي، أحب كرة القدم فهي شغفي وما أحب القيام به، وأعطيها كل ما لدي.

وأتم "رسالتي لعائلتي والجماهير المصرية؟ هذه خطوة جديدة بالنسبة لي، وأنا متحمس لها، وأتمنى أن أتمكن من إسعادهم وجعلهم فخورين بي وبما سأقدمه".

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لإعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
"دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ نهاية المباراة الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) رايو فايكانو.. فوز قاتل للفريق الملكي تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وفالفيردي ظهيرين أمام رايو فايكانو تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو مواعيد مباريات الأحد 1 فبراير 2026.. مانشستر سيتي وريال مدريد وبيراميدز والزمالك والمصري فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت
أخر الأخبار
الكونفدرالية - كايزر تشيفز يشعل حسابات مجموعة الزمالك والمصري بانتصار جديد أمام زيسكو 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 17 من الدوري المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارات هامة في اجتماعه الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
"دليل نجاح منظومة الأهلي".. محمد يوسف يعلق لـ في الجول على انتقال عبد الكريم إلى برشلونة 32 دقيقة | الدوري المصري
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي ساعة | رياضات أخرى
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني ساعة | الدوري المصري
أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522459/أول-تصريحات-حمزة-عبد-الكريم-بعد-الانضمام-إلى-برشلونة