برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لاستعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

ويسعى الفريق للصعود إلى دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.