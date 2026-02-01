برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:52

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي لاستعارة اللاعب حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار شراء لنادي برشلونة".

وانضم المهاجم المصري إلى رديف برشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية والتعرف على مرافق النادي.

أخبار متعلقة:
سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة برشلونة يتعاقد مع الهولندي جوفينسلي أونشتاين برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي بثلاثية برشلونة يعلن اتفاقه مع فيرمين لوبيز على تجديد عقده

ومن المتوقع أن يبدأ الشاب البالغ من العمر 18 عاما تدريباته مع زملائه الجدد في الأيام القادمة، وفقا لبيان النادي.

سيبدأ حمزة مشواره مع النادي الكتالوني مع الفريق الرديف الذي يمد الفريق الأول باللاعبين.

ويسعى الفريق للصعود إلى دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

وأصبح حمزة عبد الكريم أول لاعب مصري يرتدي قميص العملاق الإسباني.

وبدأت مفاوضات برشلونة مع الأهلي منذ مطلع ديسمبر الماضي.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

ووقع اللاعب الشاب على العقد الثلاثي للانضمام لبرشلونة، وتمديد تعاقده مع الأهلي موسم إضافي حتى 2028.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية قبل إتمام الصفقة.

Image

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وسينضم حمزة لصفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية الشراء.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
إنزاجي يرفض تأكيد انضمام مهاجم رين للهلال.. والحديث عن ضم بنزيمة جازيتا: جولة جديدة في المفاوضات بين إنتر واتحاد جدة بشأن موسى ديابي الشرق الأوسط: مفاوضات جادة بين الهلال واتحاد جدة من أجل ضم بنزيمة نوتنجهام فورست يعلن ضم حارس مانشستر سيتي سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة متفوقا على اتحاد جدة.. رين يتوصل لاتفاق من أجل ضم الزابيري تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو
أخر الأخبار
لاعب أنيق وهذه هي الصفقات الصحيحة.. ماذا قالت الصحافة الإسبانية عن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 8 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووول ريان شرقي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أعطاه الأمل ثم سلبه.. مانشستر يونايتد يتغلب على فولام في +90 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيقاف مدرب بيراميدز وهلال.. عقوبات الجولة 16 من الدوري المصري 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) نهضة بركان.. إنقاذ من على خط المرمى 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل – مرموش على دكة مانشستر سيتي.. وسولانكي يقود هجوم توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - الاتحاد يضم يوسف رفعت من الزمالك ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522457/برشلونة-يعلن-ضم-حمزة-عبد-الكريم-بعد-شهرين-من-المفاوضات