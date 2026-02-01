مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) رايو فايكانو.. تبديل لريال مدريد

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:51

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

يستضيف ريال مدريد فريق رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما رايو فايكانو في المركز السادس عشر بـ 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------

ق59: تبديل لريال مدريد خروج ماستانتونو ودخول جونزالو جارسيا

ق57: خطيرة من فينيسيوس لكن تمر بجوار القائم

ق55: ثلاث تبديلات لرايو فايكانو

ق48: جووووووووووووووول التعادل لصالح رايو فايكانو عن طريق دي فورتوس من تسديدة صاروخية

ق46: تسديدة صاروخية يتصدى لها كورتوا

ق45: دخول سيبايوس وخروج أسينسيو

بداية الشوط الثاني

ق43: مجهود فردي مميز من فينيسيوس لكن براهيم دياز يمرر لمبابي وتضيع فرصة خطيرة على ريال مدريد

ق37: تسديدة خطيرة لرايو فايكانو تمر بجوار القائم

ق34: خطأ دفاعي من أردا جولر لكن كورتوا ينقذ الموقف

ق32: تصويبة من براهيم دياز تمر بجوار القائم

ق30: خطيرة لرايو فايكانو لكن كورتوا يتصدى

ق18: خطيرة من أردا جولر وفينيسيوس لكن تمر بجوار المرمى

ق15: جوووووووووووووووووووووووووووول فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد من تسديدة صاروخية

ق13: ركنية أولى لصالح رايو فايكانو

ق12: خطأ لصالح فرانكو ماستانتونو

ق10: تبديل اضطراري نزول براهيم دياز وخروج بلينجهام

ق8: إصابة عضلية لبيلنجهام

ق5: خطيرة من إلياس أخوماش لكن بجوار القائم الأيسر لتيبو كورتوا

ق1: خطيرة من فينيسيوس لكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وفالفيردي ظهيرين أمام رايو فايكانو تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو مواعيد مباريات الأحد 1 فبراير 2026.. مانشستر سيتي وريال مدريد وبيراميدز والزمالك والمصري فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي بثلاثية
أخر الأخبار
ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم في أيامه الأولى مع برشلونة؟ 37 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة 2000 متسابق.. تنظيم سباق نصف ماراثون سقارة للعام الثالث على التوالي ساعة | رياضات أخرى
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني ساعة | الدوري المصري
أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مباشر مجموعة الزمالك والمصري - كايزر تشيفز (1)-(0) زيسكو.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) رايو فايكانو.. تبديل لريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522456/استراحة-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-1-0-رايو-فايكانو