مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) رايو فايكانو.. تبديل لريال مدريد

يستضيف ريال مدريد فريق رايو فايكانو ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما رايو فايكانو في المركز السادس عشر بـ 22 نقطة.

ق59: تبديل لريال مدريد خروج ماستانتونو ودخول جونزالو جارسيا

ق57: خطيرة من فينيسيوس لكن تمر بجوار القائم

ق55: ثلاث تبديلات لرايو فايكانو

ق48: جووووووووووووووول التعادل لصالح رايو فايكانو عن طريق دي فورتوس من تسديدة صاروخية

ق46: تسديدة صاروخية يتصدى لها كورتوا

ق45: دخول سيبايوس وخروج أسينسيو

بداية الشوط الثاني

ق43: مجهود فردي مميز من فينيسيوس لكن براهيم دياز يمرر لمبابي وتضيع فرصة خطيرة على ريال مدريد

ق37: تسديدة خطيرة لرايو فايكانو تمر بجوار القائم

ق34: خطأ دفاعي من أردا جولر لكن كورتوا ينقذ الموقف

ق32: تصويبة من براهيم دياز تمر بجوار القائم

ق30: خطيرة لرايو فايكانو لكن كورتوا يتصدى

ق18: خطيرة من أردا جولر وفينيسيوس لكن تمر بجوار المرمى

ق15: جوووووووووووووووووووووووووووول فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد من تسديدة صاروخية

ق13: ركنية أولى لصالح رايو فايكانو

ق12: خطأ لصالح فرانكو ماستانتونو

ق10: تبديل اضطراري نزول براهيم دياز وخروج بلينجهام

ق8: إصابة عضلية لبيلنجهام

ق5: خطيرة من إلياس أخوماش لكن بجوار القائم الأيسر لتيبو كورتوا

ق1: خطيرة من فينيسيوس لكن إلى خارج الملعب ركلة ركنية

انطلاق المباراة