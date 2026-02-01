كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:47

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر لرجال كرة اليد في مطار القاهرة.

وتوج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة إفريقيا للرجال للمرة العاشرة في تاريخه بعد التفوق على تونس في النهائي بنتيجة 37-24.

وخلال الاستقبال، وجّه وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدعم الكامل والمتواصل من القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة المصرية على دعم الرياضة باعتبارها أحد محاور بناء الإنسان المصري.

وأكد أشرف صبحي أن ما حققه المنتخب هو ثمرة تخطيط واستراتيجية واضحة، ودعم من القيادة السياسية مستمر للمنتخبات الوطنية، مشدداً على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أوجه الدعم من أجل مواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من البطولات القارية والدولية.

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد المكانة الرائدة لكرة اليد المصرية، ويعزّز من طموحات الجماهير المصرية في مواصلة حصد الألقاب ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وحصل منتخب مصر على اللقب في البطولة التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا.

ويعد اللقب هو الرابع على التوالي لمنتخب مصر لكرة اليد، والعاشر ليتساوى مع منتخب تونس الذي يملك أيضا 10 ألقاب.

وخلال البطولة فاز منتخب مصر على أنجولا وأوغندا والجابون في الدور الأول.

ثم على الجزائر ونيجيريا في الدور الرئيسي.

وتغلب منتخب مصر على كاب فيردي في نصف النهائي ثم تونس في النهائي.

ويتولى الإسباني خافيير باسكوال تدريب منتخب مصر وحقق أول ألقابه مع الفراعنة.

