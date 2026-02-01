جازيتا: جولة جديدة في المفاوضات بين إنتر واتحاد جدة بشأن موسى ديابي

الأحد، 01 فبراير 2026 - 14:21

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

ذكرت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن هناك جولة جديدة في المفاوضات بين إنتر واتحاد جدة بشأن موسى ديابي لاعب وسط النمور.

قبل أيام، أفادت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي اتحاد جدة رفض العرض الأول المقدم من إنتر للتعاقد مع لاعبه موسى ديابي.

وأوضح تقرير لا جازيتا أن إدارة إنتر ستخوض جولة جديدة من المفاوضات في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

إذ تنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.

وأضاف التقرير أن إنتر أصبح الآن واثقًا من التعاقد مع موسى ديابي، مع حرص اللاعب على الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وأكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قيام إنتر بمحاولة أخيرة مع اتحاد جدة من أجل ضم النجم الفرنسي.

من المتوقع أن ترد إدارة نادي اتحاد جدة خلال الساعات القادمة، لكن الصفقة يمكن أن تتم الآن.

وأوضحت التقارير أن اتحاد جدة رفض عرض إنتر الأول بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 35 مليون يورو.

وتعاقد اتحاد جدة مع ديابي في صيف 2024 قادما من أستون فيلا مقابل 60 مليون يورو.

ولعب ديابي مع النمور 24 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

إنتر اتحاد جدة موسى ديابي
