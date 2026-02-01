تنس - اكتملت السلسلة.. ألكاراز يتوج بلقب أستراليا المفتوحة أمام دجوكوفيتش

الأحد، 01 فبراير 2026 - 13:58

كتب : محمد سمير

كارلوس ألكاراز - تنس

توج الإسباني كارلوس ألكارازا بلقب أستراليا المفتوحة للتنس على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ونجح ألكارازا بذلك في إكمال سلسلة تتويجاته بالبطولات الكبرى "جراند سلام" بعدما حقق لقبه الأول من أستراليا المفتوحة.

وأصبح اللاعب الإسباني أصغر لاعب في تاريخ التنس يحقق كافة ألقاب الجراند سلام وذلك بعمر 22 عاما فقط.

وتغلب ألكاراز على دجوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة في مباراة استغرقت 3 ساعات و4 دقائق.

وكان دجوكوفيتش تقدم في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 قبل أن يحقق ألكاراز ثلاث مجموعات متتالية بنتائج (6-2، 6-3، 7-5).

وحقق ألكارازا -22 عاما- بذلك لقب الجراند سلام السابع في مسيرته والأول من أستراليا المفتوحة.

إذ سبق وحقق ألكاارزا لقبين من كل من بطولات ويمبلدون وأمريكا المفتوحة ورولان جاروس.

وحصد ألكاراز لقب الجراند سلام الأول في مسيرته عام 2022 عندما حقق لقب أمريكا المفتوحة.

ويعتبر نوفاك دجوكوفيتش البطل التاريخي لمنافسات أستراليا المفتوحة للتنس برصيد 10 ألقاب.

