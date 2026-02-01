الشرق الأوسط: مفاوضات جادة بين الهلال واتحاد جدة من أجل ضم بنزيمة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 13:55

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن مفاوضات جادة بين إدارتي الهلال واتحاد جدة من أجل انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.

وأفاد التقرير أن المفاوضات تسير بوتيرة متقدمة، وفي حال سارت بشكل إيجابي خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن اللاعب قد يحسم انتقاله إلى الهلال قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

أخبار متعلقة:
بنزيمة يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وغموض موقفه أمام النجمة راديو مونت كارلو: كريم بنزيمة قد لا يلعب لاتحاد جدة مرة أخرى كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة

وأبدى نادي الهلال رغبة قوية في التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعد أن نما إلى علمه أن إدارة اتحاد جدة ليست جادة في التمديد معه، وفقا للتقرير.

ويضع الهلال ضم بنزيمة ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم، مستنداً إلى قناعة فنية بأهمية خبرته وقيمته التنافسية في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ولا تزال المفاوضات قائمة بين الأطراف المعنية، بانتظار ما ستؤول إليه الساعات الحاسمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، حسب التقرير.

ذكر التقرير أن إدارة نادي اتحاد جدة لا تتجه حالياً إلى تمديد عقد بنزيمة، وهو ما يفسر عدم تقديم عرض جديد بالشروط التي يرغب فيها اللاعب، في ظل قناعة داخل النادي بضرورة إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية والمالية للفريق.

إلى ذلك، عاد الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة السعودي بعد أزمته الأخيرة.

وكشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن احتمالية رحيل كريم بنزيمة عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن موقف بنزيمة من المشاركة في المباراة المقبلة أمام النجمة بالدوري السعودي لم يتضح حتى الآن.

ويشعر بنزيمة بالغضب من المسؤولين في اتحاد جدة بسبب عرض التجديد الذي وصل عليه.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة النمور ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقد لا يستمر بنزيمة حتى نهاية عقده مع اتحاد جدة بنهاية الموسم، وقد يلجأ للرحيل حاليا.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 بعد رحيله عن ريال مدريد.

منذ بداية الموسم الحالي شارك بنزيمة في 21 مباراة وسجل 16 هدفا بقميص اتحاد جدة.

كريم بنزيمة الهلال اتحاد جدة
نرشح لكم
برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات جازيتا: جولة جديدة في المفاوضات بين إنتر واتحاد جدة بشأن موسى ديابي نوتنجهام فورست يعلن ضم حارس مانشستر سيتي سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة متفوقا على اتحاد جدة.. رين يتوصل لاتفاق من أجل ضم الزابيري تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة
أخر الأخبار
بدر حامد يتعاقد مع الاتحاد الليبي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني 3 دقيقة | الدوري المصري
أول تصريحات حمزة عبد الكريم بعد الانضمام إلى برشلونة 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر مجموعة الزمالك والمصري - كايزر تشيفز (1)-(0) زيسكو.. جوووول أول 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
برشلونة يعلن ضم حمزة عبد الكريم بعد شهرين من المفاوضات 29 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) رايو فايكانو.. جووول فينيسيوس جونيور 30 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب بعد التتويج باللقب القاري العاشر 34 دقيقة | كرة يد
سوبوسلاي: أحب ليفربول والبقاء في أنفيلد لكن سنرى ما سيحدث في المستقبل 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جازيتا: جولة جديدة في المفاوضات بين إنتر واتحاد جدة بشأن موسى ديابي 59 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522451/الشرق-الأوسط-مفاوضات-جادة-بين-الهلال-واتحاد-جدة-من-أجل-ضم-بنزيمة