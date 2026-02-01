تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وفالفيردي ظهيرين أمام رايو فايكانو
الأحد، 01 فبراير 2026 - 13:45
كتب : عبد الرحمن شريف
أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة رايو فايكانو.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل الميرينجي.
ويقود هجوم ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو.
كما يلعب الثنائي إدوارد كامافينجا وفيدريكو فالفيردي ظهيرين في التشكيل.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
الدفاع: إدوارد كامافينجا – ديان هاوسين – راؤول أسيسنسيو – فيدريكو فالفيردي.
الوسط: جود بيلينجهام – أوريل تشواميني – أردا جولر.
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – فرانكو ماستانتونو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 16 انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.
