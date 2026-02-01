نوتنجهام فورست يعلن ضم حارس مانشستر سيتي

أعلن نادي نونتجهام فورست يوم الأحد ضم الحارس الألماني ستيفان أورتيجا قادما من مانشستر سيتي.

ووقع أورتيجا على عقد يربطه بفورست حتى نهاية الموسم.

ولم يعلن نوتنجهام قيمة الصفقة.

لكن شبكة سكاي سبورتس أوضحت أن فورست سيشتري المدة المتبقية من عقد الحارس مقابل 500 ألف جنيه إسترليني.

تعاقد أورتيجا مع مانشستر سيتي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتحول أورتيجا إلى حارس ثالث بصفوف مانشستر سيتي بعد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما وجيمس ترافورد.

ويملك نوتنجهام حاليا ضمن صفوفه ماتس سيلز وجون وجيمس جان في مركز حراسة المرمى.

الحارس صاحب الـ 33 عاما انضم لمانشستر سيتي في 2022 قادما من أرمينيا بيليفيلد.

ولم يشارك أورتيجا في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وبشكل عام لعب أورتيجا 56 مباراة بقميص مانشستر سيتي، واستقبل 51 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 25 مباراة.

وخلال فترة تواجده مع الفريق توج أورتيجا بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس المجتمع الإنجليزي.