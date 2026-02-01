موريتو: ميلان يتراجع عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي من تشيلسي

تراجع ميلان عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي في سوق الانتقالات الحالي.

وقرر ميلان منح الثقة كاملة لمدافعه كوني دي وينتر للمشاركة في المباريات القادمة.

وأكد ماتيو موريتو الصحفي العالمي المختص في أخبار سوق الانتقالات أن ميلان قرر التراجع عن التعاقد مع ديساسي مدافع تشيلسي بعدما بدأت المفاوضات بين الطرفين.

ويبدو أن سوق الانتقالات بالنسبة للميلان قد انتهى بالفعل، حيث كان ينتظر الفريق فقط إتمام صفقة ديساسي لكن تراجعوا عن هذه الفكرة خلال الساعات الماضية.

وخاض ديساسي مع تشيلسي 61 مباراة تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

وانضم اللاعب إلى تشيلسي قادما من أستون فيلا صيف 2023 ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.

وقلب تشيلسي الطاولة أمام وست هام وفاز عليه بثلاثة أهداف بعدما كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول.

وحقق تشيلسي الفوز الثالث على التوالي له في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد ليام روسينيور.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 20 في المركز الـ18 وضمن مراكز الهبوط.

ويعد الفوز هو الثالث على التوالي لتشيلسي مع مدربه روسينيور في الدوري الإنجليزي، بعدما انتصر على برينتفورد وكريستال بالاس.