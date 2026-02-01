سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند

الأحد، 01 فبراير 2026 - 13:23

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ليفربول توصل لاتفاق مع لوتشاريل جيرترويدا مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند من أجل ضمه في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يمنح لايبزيج الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وبذلك سيتم قطع إعارة اللاعب إلى سندرلاند وإعارته إلى ليفربول.

في حال أتمّ ليفربول صفقة التعاقد مع جيرترويدا، قد يغادر كالفن رامزي على سبيل الإعارة قبل موعد إغلاق سوق الانتقالات يوم الاثنين، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

وسبق لجيرترويدا العمل مع أرني سلوت مدرب ليفربول في صفوف فينورد خلال 127 مباراة.

ويمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما مع النادي الألماني حتى صيف 2029.

ويجيد الدولي الهولندي في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وارتدى لوتشاريل جيرترويدا قميص منتخب هولندا في 19 مباراة دولية.

وفي حالة انضمامه إلى ليفربول سيكون خامس هولندي في صفوف الريدز بعد فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو وجيريمي فريمبونج وريان جرافنبرخ.

