"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي

أصدر نادي ترومسو النرويجي بيانا رسميا بشأن انتقال مهاجمه البرتغالي من أصل أنجولي يلسين كامويش.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس السبت ضم كامويش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء.

وكشف ترومسو النرويجي تفاصيل انتقال يلسين كامويش في بيان رسمي كالآتي: "انتقل يلسين كامويش مهاجم الفريق إلى ناد مصري كبير هو الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري".

وتابع "يدفع النادي الأهلي مبلغا لاستعارة كامويش حتى نهاية الموسم، وإذا تحققت شروط معينة سيتم تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي هذا الصيف".

واختتم البيان "كامويش جاهز لتحديات جديدة في مصر، بعد عام من انضمامه إلى ترومسو تمكن فيه من حجز مكان أساسي وتقديم أداء مميز على أرض الملعب".

ويعد كامويش هو سادس صفقات الأهلي في الانتقالات الشتوية بعد مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار ويوسف بلعمري وهادي رياض.

وسينضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار كما كشف FilGoal.com من قبل.

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم يلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.