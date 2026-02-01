الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تتَّجه إلى إغلاق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بدون تعاقدات جديدة.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر ستكتفي بصفقة العراقي حيدر عبد الكريم دون إبرام صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية.

وأضاف التقرير أن هناك احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في حال توفر السيولة.

وأفاد التقرير بأن عبد الإله العمري، مدافع الفريق، سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري بعد رفض جورجي جيسوس مدرب الفريق فكرة رحيله إلى نادي اتحاد جدة هذا الشتاء.

وأعار النصر البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق، إلى ريال سوسيداد الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك ويسلي، البالغ من العمر 20 عامًا، في ⁠18 مباراةً مع النصر بجميع المسابقات الموسم الجاري، ‍وسجل خلالها أربعة أهداف، ‍وقدَّم تمريرتين حاسمتين.