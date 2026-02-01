الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية

الأحد، 01 فبراير 2026 - 12:33

كتب : FilGoal

النصر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي النصر تتَّجه إلى إغلاق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بدون تعاقدات جديدة.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية يوم الاثنين.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر ستكتفي بصفقة العراقي حيدر عبد الكريم دون إبرام صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية.

أخبار متعلقة:
الشباب يستعير مدافع اتحاد جدة الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى متفوقا على اتحاد جدة.. رين يتوصل لاتفاق من أجل ضم الزابيري

وأضاف التقرير أن هناك احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في حال توفر السيولة.

وأفاد التقرير بأن عبد الإله العمري، مدافع الفريق، سيستمر حتى نهاية الموسم الجاري بعد رفض جورجي جيسوس مدرب الفريق فكرة رحيله إلى نادي اتحاد جدة هذا الشتاء.

وأعار النصر البرازيلي ويسلي تيكسيرا، جناح الفريق، إلى ريال سوسيداد الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك ويسلي، البالغ من العمر 20 عامًا، في ⁠18 مباراةً مع النصر بجميع المسابقات الموسم الجاري، ‍وسجل خلالها أربعة أهداف، ‍وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

النصر
نرشح لكم
الرياضية: الهلال يوافق على انتقال ليوناردو إلى أتلتيكو مدريد معارا بنزيمة يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وغموض موقفه أمام النجمة راديو مونت كارلو: كريم بنزيمة قد لا يلعب لاتحاد جدة مرة أخرى ريال سوسيداد يستعير ويسلي من النصر السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 بمشاركة حجازي.. نيوم يعود للانتصارات بالفوز على ضمك رونالدو يواصل طريقه نحو الـ1000. النصر يفوز على الخلود ويشعل صراع الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - الخلود (0)-(3) النصر.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
موريتو: ميلان يتراجع عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي من تشيلسي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند 14 دقيقة | ميركاتو
مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي 45 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية ساعة | سعودي في الجول
يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك ساعة | الدوري المصري
سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو ساعة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522444/الرياضية-النصر-لن-يبرم-صفقات-جديدة-لعدم-وجود-سيولة-مالية