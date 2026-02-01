متفوقا على اتحاد جدة.. رين يتوصل لاتفاق من أجل ضم الزابيري

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي ستاد رين الفرنسي توصل لاتفاق مع فاماليكاو البرتغالي بشأن ضم المغربي ياسر الزابيري.

وأوضح التقرير أن الصفقة وصلت لمرحلة الرتوش الأخيرة.

إذ يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية قبل توقيع اللاعب المغربي.

سيوقع الزابيري على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف.

وقاد الزابيري منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي ونال جائزة هداف البطولة.

قبل يومين، ذكرت صحيفة أبولا البرتغالية أن نادي اتحاد جدة السعودي يسعى للتعاقد مع المغربي ياسر الزابيري مهاجم نادي فاماليكاو البرتغالي.

ويجد اتحاد جدة في الزابيري الخيار الأمثل لتدعيم هجومه خاصة أن اللاعب سيقيد تحت السن.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السنـ ولاعبين تحت السن.

ويلعب زابيري صاحب الـ20 عاما في فاماليكاو منذ صيف 2024 قادما من اتحاد تواركة المغربي.

ولعب زابيري 20 مباراة بقميص النادي البرتغالي وسجل معه 7 أهداف.

