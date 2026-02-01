بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى

توجه نادي الحسين أربد الأردني بالشكر لكل الأندية التي تفاوضت معه من أجل ضم لاعبه عودة فاخوري الذي أتم انتقاله إلى بيراميدز.

أعلن نادي الحسين إربد صباح الأحد انتقال عودة فاخوري لاعب الفريق الشاب إلى بيراميدز.

وجاء بيان النادي الأردني على النحو التالي:

يتقدم نادي الحسين الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من: نادي بيراميدز المصري، النادي الأهلي المصري، ونادي الرياض السعودي، ونادي سيراميكا كليوباترا المصري، ونادي زد المصري، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة لاعب النادي عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عالٍ لإمكاناته الفنية والاحترافية.

ويثمّن النادي المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل، ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية.

ويؤكد نادي الحسين الرياضي أن هذا النهج الاحترافي في التعامل يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.