بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى

الأحد، 01 فبراير 2026 - 11:07

كتب : FilGoal

عودة فاخوري - منتخب الأردن

توجه نادي الحسين أربد الأردني بالشكر لكل الأندية التي تفاوضت معه من أجل ضم لاعبه عودة فاخوري الذي أتم انتقاله إلى بيراميدز.

أعلن نادي الحسين إربد صباح الأحد انتقال عودة فاخوري لاعب الفريق الشاب إلى بيراميدز.

وجاء بيان النادي الأردني على النحو التالي:

يتقدم نادي الحسين الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من: نادي بيراميدز المصري، النادي الأهلي المصري، ونادي الرياض السعودي، ونادي سيراميكا كليوباترا المصري، ونادي زد المصري، تقديرًا لاهتمامهم ومتابعتهم لمسيرة لاعب النادي عودة فاخوري، وما أبدوه من تقييم مهني عالٍ لإمكاناته الفنية والاحترافية.

ويثمّن النادي المستوى الرفيع من التعاون والمهنية التي اتسمت بها جميع مراحل التواصل والمفاوضات، بما يعكس الاحترام المتبادل، ويعزز العلاقات الرياضية بين الأندية.

ويؤكد نادي الحسين الرياضي أن هذا النهج الاحترافي في التعامل يسهم في دعم مسيرة اللاعبين، وتطوير بيئة كرة القدم، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الأردنية للحضور والتميّز على المستويين الإقليمي والدولي.

May be an image of text

وظهر اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمستوى جيد مع منتخب الأردن في كأس العرب.

وخاض عودة هذا الموسم 13 مباراة وسجل 6 وصنع 1 في جميع المسابقات بقميص الحسين أربد.

ويشغل عودة مركزي الجناح الأيسر والمهاجم.

من هو عودة فاخوري؟

بفضل تألقه وهو بعمر 6 سنوات اختير ضمن 8 أطفال للتدرب لفترة قصيرة في أكاديمية نادي كورنيلا الإسباني.

في 2019 لعب للفيصلي ومنه انتقل لعمّان ولعب للفريق الأول بعمر 15 عاما في 2021.

وأصبح أًصغر هداف في تاريخ كأس التحدي الأردني بعمر 17 عاما في 2023.

وانتقل لصفوف الحسين إربد في 2024، وخاض 6 مباريات بقميص الأردن ولم يسجل حتى الآن.

الأهلي الرياض سيراميكا كليوباترا بيراميدز زد عودة فاخوري الحسين أربد
نرشح لكم
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك كما كشف في الجول.. الحسين الأردني يعلن انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا
أخر الأخبار
موريتو: ميلان يتراجع عن فكرة التعاقد مع أكسيل ديساسي من تشيلسي دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع مدافع لايبزيج المعار إلى سندرلاند دقيقة | ميركاتو
مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
"الإعارة تتحول لشراء وفقا لشروط".. ترومسو يكشف تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي 33 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: النصر لن يبرم صفقات جديدة لعدم وجود سيولة مالية 51 دقيقة | سعودي في الجول
يلسين كامويش - يرى السعادة في كرة القدم.. وصديق "لياو" الذي يكره التكتيك 52 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نابولي يتمسك بضم أليسون سانتوس رغم إصابة دي لورينزو ساعة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا: يوفنتوس يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كينان يلديز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522434/بعد-انتقاله-جناحه-إلى-بيراميدز-الحسين-أربد-يشكر-الأهلي-و3-أندية-أخرى