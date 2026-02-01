بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعرض لهزيمة جديدة أمام لوريان

الأحد، 01 فبراير 2026 - 01:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعرض نادي نانت لهزيمة أمام لوريان بهدفين مقابل هدف وذلك في إطار الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وتقدم لوريان بالهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق بامبا ديانج.

وأحرز ماتياس أبيلين هدف التعادل لنانت في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

وسجل أرسين كواسي هدف الفوز لفريق لوريان في الدقيقة 89 ليحقق الفريق انتصارا ثمينا بهدفين لهدف.

وشارك مصطفى محمد من بداية المباراة ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة أهداف وغادر الملعب في الدقيقة 77.

وخاض مصطفى محمد مع نانت هذا الموسم 16 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف دون صناعة.

وشهدت المباراة مشاركة علي يوسف الوافد الجديد لفريق نانت وينتظر من اللاعب الكثير في الفترة القادمة مع الفريق الفرنسي.

الدوري الفرنسي مصطفى محمد نانت الفرنسي
