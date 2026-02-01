مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع المهاجم الأنجولي أوجوستينيو مابولولو.

أجوستينيو مابولولو النادي : الأهلي طرابلس الاتحاد السكندري

ويواصل الاتحاد السكندري محاولات تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لــFilGoal.com :"أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم، ونجري محاولات للحاقه بمواجهة طلائع الجيش المقبلة".

ويلعب الاتحاد أمام طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل ضمن مسابقة الدوري.

وتألق مابولولو مع الاتحاد قبل أن ينتقل لنادي أهلي طرابلس في صيف 2024.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

ومع أهلي طرابلس لعب مابولولو 28 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع آخر.

وتوج مابولولو مع أهلي طرابلس بالثلاثية المحلية (الدوري والكاس والسوبر الليبي).