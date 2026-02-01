أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس

اعترف محمد مجدي "أفشة" لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي السابق أن فارق الرواتب في العقود بين أحمد سيد "زيزو" ومحمد حسن "تريزيجيه" واللاعبين الآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس.

محمد مجدي أفشة النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وقال أفشة عبر إم بي سي مصر 2: "طبيعي أن فارق الرواتب في العقود ما بين زيزو وتريزيجيه واللاعبين الآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس".

وأوضح "أرى أن أفضل لاعب في مصر يستحق ألا يتجاوز راتبه السنوي 25 مليون جنيه فقط".

وأضاف "اخترت الرحيل من الأهلي معارا إلى الاتحاد السكندري للحصول على المزيد من دقائق اللعب".

وأكمل "اختياري للاتحاد السكندري لأنه ناد كبير وله شعبية كبيرة في الأسكندرية وشعرت بالمفاجأة من الجماهير خلال مباراتنا ضد حرس الحدود".

وتابع "لم ألعب بشكل أساسي ومنتظم في الفترة الأخيرة، لكن عندما ألعب 10-15 دقيقة أسجل أو أصنع الأهداف".

وواصل "جلست مرتين مع وليد صلاح الدين وقال لي إن الانتقال إلى الاتحاد السكندري اختيار موفق".

وأكمل "تحدثت مع إسلام عادل مدير الكرة في الاتحاد السكندري وعرض علي الانضمام للنادي، تم الاتفاق على الانتقال سريعا".

وكشف "لم يشغلني الحصول على لقب رجل المباراة، بل يهمني رأي المدرب".

وأوضح "المدرب لديه قناعات بلاعب ما أكثر من الآخر ولذلك مشاركتي مع الأهلي أصبحت أقل".

وعن أداء المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب قال: "لعبنا بشكل سيء للغاية في كأس العرب وأشعر بالحزن من الأداء، ولم نفعل أي شيء، وكان يجب أن نصل إلى النهائي على الأقل".

وأفصح "مارسيل كولر كان يلقبني بالبديل الذهبي ويعرف متى يشركني".

عن مدربه المفضل خلال فترته في الأهلي كشف "كنت أفضل مع بيتسو موسيماني وشعرت بالراحة معه أكثر من غيره، كان يمنحنا الحرية ويصنع لنا الكثير من الحلول، بالنسبة لي موسيماني أفضل من كولر".

وتابع "شعرت بالحزن بسبب عدم مشاركتي مع الأهلي وبالنسبة هذه أهم شيء".

وأردف "يس توروب تمنى لي التوفيق وقال لي إنه يعرف أنني لم أحصل على الفرصة لكن ينتظرني أعود مرة أخرى وسيتابعني في الاتحاد السكندري".

وتابع "لم أعد أركز في التعليقات التي تقول إن تاريخي عبارة عن التسجيل في نهائي القرن".

وعن أزمة إمام عاشور قال: "أتمنى ألا يتأثر إمام عاشور بهذه الفترة ويعود مجددا، ارتكب خطأ والأهلي قرر توقيع عقوبة عليه".

ورد على أن إمام عاشور حصل على مكانه في الأهلي "لا هذا رزقه من الله، وتحدثت معه في هذا الشأن، لأن هذا ليس ذنب اللاعب أنه يلعب بشكل أساسي، لا أعتقد أنه سيكرر هذا الخطأ مرة أخرى".

وأضاف "كريستيانو رونالدو أهم لاعب في العالم، لكن إذا عرض علي النصر والأهلي سأعود للأهلي بالطبع".

وواصل "طلبت من كولر الدخول في مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي لأننا كنا متأخرين في النتيجة وارتديت القميص، لكن لم أقلل من احترام أي شخص، ودائما ما أكون في قمة التركيز على مقاعد البدلاء".

وأجاب حول طلبه تعديل عقده "عقدي في الأهلي كان في الفئة الأولى القديمة، لكن لم أتحدث في تعديل راتبي أبدا".

وعن أسوأ شيء في الدوري قال: "أرضية الملاعب هي أسوأ شيء في الدوري المصري".

وعن خوسيه ريبيرو قال: "مدرب جيد لكن النتائج لم تخدمه خلال فترته مع الأهلي".

وأكمل "الانتقادات لمحمد صلاح شيء طبيعي لأنه نجم كبير".

وأنهى حديثه قائلا: "بيراميدز بالتأكيد أصبح منافسا شرسا وقادر على التتويج ببطولة الدوري ويقلقني، ومحمد الشيبي الأكثر تأثيرا في الفريق".

وانضم أفشة إلى الاتحاد السكندري معارا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الجاري.