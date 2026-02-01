بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي

حقق نادي برشلونة انتصارا ثمينا أمام إلتشي في الدوري الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذلك في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني على ملعب مانويل مارتينز فاليرو معقل إلتشي.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد بينما أحرز هدف إلتشي الوحيد ألفارو رودريجيز.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 55 في صدارة الدوري الإسباني مبتعدا عن ريال مدريد بفارق 4 نقاط، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 24 في المركز 12.

وصف المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كتالونية وأهدر فيران توريس هدف التقدم سريعًا عند الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

وتمكن لامين يامال من تسجيل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة مميزة من أولمو راوغ لامين إيناكي بيينا حارس إلتشي ووضعها في الشباك ليعلن عن تقدم الفريق الكتالوني.

واستمر لاعبو برشلونة في إهدار الفرص المحققة، ليسجل ألفارو رودريجيز هدف التعادل لإلتشي في الدقيقة 29 من الشوط الأول على عكس مجريات اللعب.

ولم تدم فرحة إلتشي طويلًا بالتعادل، إذ سجل فيران توريس هدف التقدم لبرشلونة بعد مراوغة دي يونج لإينياكي بينيا وتمريرها لفيران الذي وضعها في الشباك الخالية لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني.

وبدأ الشوط الثاني بصدمة لجماهير برشلونة وخروج رافينيا مصابا ونزول ماركوس راشفورد والذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد عرضية مميزة من لامين يامال.

واستمر كل من برشلونة وإلتشي في إهدار الفرص المحققة لتنتهي المباراة بتحقيق برشلونة انتصارا مثيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.