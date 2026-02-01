نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا

عاد نابولي لتحقيق الانتصارات مجددا بالفوز على منافسه نابولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

وسجل أنطونيو فرجارا وميجيل جوتييريز ثنائية نابولي، بينما أحرز مانور سولومون هدف فيورنتينا.

ولم يتمكن نابولي من الفوز في المباريات الـ 3 الأخيرة.

وخسر نابولي مرتين أمام يوفنتوس وتشيلسي وتعادل مع كوبنهاجن.

وخرج نابولي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتواجد نابولي الآن في بطولتي الدوري والكأس المحليان فقط.

وافتتح فرجارا النتيجة في الدقيقة 11 من صناعة ألكس ميريت حارس المرمى.

وفي الدقيقة 49 ضاعف جوتييريز الفارق من صناعة فرجارا الشاب المتألق في الفترة الماضية.

وقلص سولومون الفارق في الدقيقة 57، لكن لم يكن ذلك كافيا لتعديل النتيجة على الأقل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 46 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة 17 في المركز الـ 18 ويصارع للبقاء في الدوري.