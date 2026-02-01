كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا

الأحد، 01 فبراير 2026 - 00:00

كتب : عمرو نبيل

ديفيد سيموكوندا - سيراميكا كليوباترا

أتم نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات التعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا لاعب زيسكو.

ويواصل سيراميكا كليوباترا محاولات تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن سيراميكا كليوباترا تعاقده بشكل رسمي مع الزامبي ديفيد سيموكوندا.

وذكرFilGoal.com في وقت سابق أن سيموكوندا قد وصل إلى مصر تمهيدا لإتمام الاتفاق بانتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

وتجاوز سيموكوندا الكشف الطبي بنجاح قبل إتمام إجراءات انضمامه لصفوف سيراميكا كليوباترا.

ويلعب سيموكوندا في مركز الوسط المدافع وكان قد انضم إلى الفريق منذ صيف 2023.

ويبلغ اللاعب من العمر 20 عاما.

وشارك سيموكوندا في ست مباريات ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف.

ويتواجد زيسكو في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية رفقة الزمالك والمصري وكايزر تشيفز.

سيراميكا كليوباترا
