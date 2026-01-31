توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وجميع المباريات مهمة

عبر يس توروب المدير الفني للأهلي عن سعادته بتعادل فريقه مع يانج أفريكانز، وبدعم الجمهور الذي حضر في تنزانيا.

وقال توروب عبر صفحة الأهلي: "شكرا للجمهور الذي سافر مسافة كبيرة لدعمنا ومن الرائع وجودهم في المباراة".

وأضاف "الآن نحن على قمة المجموعة ونستطيع تقرير مصيرنا بأنفسنا وهذا شيء مهم جدا".

وواصل "أعلم مدى حجم وشعبية الأهلي وجماهيره في كل مكان في العالم وهذا أمر يشعرني بالفخر والسعادة".

وأكمل "لعبنا 3 مباريات رائعة بعد عودة اللاعبين من المنتخبات، ولكن لن نفوز بالبطولات بـ11 لاعب فقط، نحتاج إلى 20 أو 25 لاعب في كامل الجاهزية ولذلك نجري المداورة بينهم ليكون الجميع في حالة جاهزية".

وأردف "الاستشفاء مهم جدا للاعبين للحفاظ على حالتهم البدنية الجيدة وتجنب الإصابات".

وشدد "كل المباريات مهمة، سنقيم هذه المباراة أولا ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة في ظل الضغط الكبير بين إفريقيا والدوري".

وأتم تصريحاته "لدينا مجموعة عظيمة من اللاعبين وأيضا الأجهزة المعاونة سواء الإداري أو الطبي يؤدون بشكل مميز ويساعدون الفريق دائما".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.