بنزيمة يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وغموض موقفه أمام النجمة

السبت، 31 يناير 2026 - 23:07

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

عاد الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة السعودي بعد أزمته الأخيرة.

وكشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن احتمالية رحيل كريم بنزيمة عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن موقف بنزيمة من المشاركة في المباراة المقبلة أمام النجمة بالدوري السعودي لم يتضح حتى الآن.

ويشعر بنزيمة بالغضب من المسؤولين في اتحاد جدة بسبب عرض التجديد الذي حصل عليه.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة الاتحاد ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقد لا يستمر بنزيمة حتى نهاية عقده مع اتحاد جدة بنهاية الموسم، وقد يلجأ للرحيل حاليا.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 بعد رحيله عن ريال مدريد.

منذ بداية الموسم الحالي شارك بنزيمة في 21 مباراة وسجل 16 هدفا بقميص اتحاد جدة.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
