خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه

استقر نادي الزمالك على الموافقة على العرض المقدم من الاتحاد السكندري لشراء يوسف رفعت لاعب فريق كرة السلة للرجال.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وافق على العرض المقدم من الاتحاد السكندري وقيمته 2 مليون جنيه لشراء يوسف رفعت.

بالإضافة إلى تنازل اللاعب عن كل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وذلك في ظل تقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأن هشام نصر نائب رئيس النادي، ومحمد طارق عضو مجلس الإدارة، استقرا على بيع اللاعب في ظل رغبته في عدم الاستمرار في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وسيتم قيد المصري إسماعيل مسعود في قائمة الزمالك بدلا من يوسف رفعت بعد رحيله بشكل رسمي إلى الاتحاد السكندري في الأيام المقبلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق الزمالك مع يوسف مسعود المحترف في أمريكا للانضمام للفريق.