تعثر جديد.. هامبورج يفرض التعادل على بايرن ميونخ

السبت، 31 يناير 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - هامبورج

تعرض بايرن ميونخ لتعثر جديد في الدوري الألماني بالتعادل الإيجابي أمام هامبورج بهدفين مقابل هدفين.

وتأتي المباراة في الجولة 20 من الدوري الألماني على ملعب " فولكسبارك شتاديون" معقل هامبورج.

وسجل هاري كين ولويس دياز ثنائية بايرن ميونخ، بينما أحرز كل من فابيو فييرا ولوكا فوسكوفيتش ثنائية هامبوج.

وافتتح فابيو فييرا النتيجة في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ثم تعادل هاري كين في الدقيقة 42 من صناعة جوشوا كيميتش.

وتقدم لويس دياز في النتيجة في الدقيق 46 من صناعة مايكل أوليسي.

وعاد هامبورج للتعادل عن طريق لوكا فوسكوفيتش في الدقيقة 53.

ورفع التعادل رصيد بايرن ميونخ للنقطة 51 في صدارة الدوري الألماني، ووصل رصيد هامبوج للنقطة 19 في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني.

ويعتبر هذا التعادل التعثر الثاني على التوالي لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث تعرض لهزيمة الجولة الماضية أمام أوجسبورج بهدفين مقابل هدف.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة لايبزج الأربعاء القادم في الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا.

