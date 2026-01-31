انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) نيوكاسل.. رباعية حمراء

السبت، 31 يناير 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي أمام نيوكاسل.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وجرافنبيرخ يقود الوسط أمام نيوكاسل سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق48 تسديدة صاروخية من دومنيك سوبوسلاي وتصدي رائع من نيك بوب حارس نيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إيكيتيكي يسجل الهدف الثاني لليفربول

ق40 إيكيتيكي يسجل هدف التعادل لليفربول

ق38 أليسون يمنع جوردون من تسجيل الهدف الثاني.

ق37 جوردون يسجل الهدف الأول لنادي نيوكاسل بعد هجمة مرتدة منظمة

ق26 تسديدة صاروخية من بارنز لاعب نيوكاسل ترتطم بالقائم

ق7 عرضية خطيرة من جوردون لاعب نيوكاسل يبعدها دفاع ليفربول بصعوبة.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 بثلاثية أمام نيوكاسل بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا تعثر جديد.. هامبورج يفرض التعادل على بايرن ميونخ بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر انتهت الدوري الإسباني - إلتشي (1)-(3) برشلونة الثالث على التوالي.. ريمونتادا الوقت القاتل تقود تشيلسي لفوز مثير على وست هام
أخر الأخبار
كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها دقيقة | الدوري الإنجليزي
صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 بثلاثية أمام نيوكاسل 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي 16 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا 31 دقيقة | الدوري المصري
توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة 35 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل ويخطف الوصافة من يانج أفريكانز 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وغموض موقفه أمام النجمة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522409/مباشر-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-4-1-نيوكاسل-جووول-كوناتي