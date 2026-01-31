انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) نيوكاسل.. رباعية حمراء

السبت، 31 يناير 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي أمام نيوكاسل.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وجرافنبيرخ يقود الوسط أمام نيوكاسل سكاي: إنتر يوافق على إعارة فراتيسي.. ويحاول ضم جونز من ليفربول صلاح سجل.. ليفربول يكتسح كاراباخ بسداسية ويضمن المركز الثالث في أبطال أوروبا من ركلة ثابتة.. صلاح ينهي صيامه التهديفي بقميص ليفربول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق48 تسديدة صاروخية من دومنيك سوبوسلاي وتصدي رائع من نيك بوب حارس نيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إيكيتيكي يسجل الهدف الثاني لليفربول

ق40 إيكيتيكي يسجل هدف التعادل لليفربول

ق38 أليسون يمنع جوردون من تسجيل الهدف الثاني.

ق37 جوردون يسجل الهدف الأول لنادي نيوكاسل بعد هجمة مرتدة منظمة

ق26 تسديدة صاروخية من بارنز لاعب نيوكاسل ترتطم بالقائم

ق7 عرضية خطيرة من جوردون لاعب نيوكاسل يبعدها دفاع ليفربول بصعوبة.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعرض لهزيمة جديدة أمام لوريان فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 برباعية أمام نيوكاسل بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا تعثر جديد.. هامبورج يفرض التعادل على بايرن ميونخ بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعرض لهزيمة جديدة أمام لوريان ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مابولولو حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم الحناوي حتى نهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
أفشة: طبيعي أن فارق الرواتب بين زيزو وتريزيجيه والآخرين أثر في غرفة تغيير الملابس ساعة | الدوري المصري
فليك: علينا أن نعالج مشكلة إهدار الفرص في أسرع وقت ساعة | الكرة الأوروبية
كوناتي: سعيد بالعودة للمشاركة والتسجيل في هذا التوقيت بعد فترة صعبة مررت بها ساعة | الدوري الإنجليزي
صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 برباعية أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522409/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-4-1-نيوكاسل-رباعية-حمراء