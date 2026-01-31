مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) نيوكاسل.. الثالث يضيع

السبت، 31 يناير 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول الأساسي أمام نيوكاسل.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق48 تسديدة صاروخية من دومنيك سوبوسلاي وتصدي رائع من نيك بوب حارس نيوكاسل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 إيكيتيكي يسجل الهدف الثاني لليفربول

ق40 إيكيتيكي يسجل هدف التعادل لليفربول

ق38 أليسون يمنع جوردون من تسجيل الهدف الثاني.

ق37 جوردون يسجل الهدف الأول لنادي نيوكاسل بعد هجمة مرتدة منظمة

ق26 تسديدة صاروخية من بارنز لاعب نيوكاسل ترتطم بالقائم

ق7 عرضية خطيرة من جوردون لاعب نيوكاسل يبعدها دفاع ليفربول بصعوبة.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل
