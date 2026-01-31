بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر

السبت، 31 يناير 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

شارك بلال عطية لاعب الأهلي الذي يخضع لفترة معايشة مع هانوفر الألماني في مباراة ودية لتقييم مستواه.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بلال عطية لعب في الشوط الثاني من مباراة ودية لـ هانوفر ضد فريق كيكرز والتي انتهت بفوز هانوفر 3-2.

وكاد بلال أن يسجل هدفا بعد مشاركته بـ10 دقائق فقط بتسديدة من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس تصدى له.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلال عطية يتم مقارنته في مصر بنجم ليفربول محمد صلاح نظرا لأسلوب لعبه وقدراته الهجومية.

كما تميز اللاعب المصري بالضغط واستخلاص الكرات، إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب وتمريراته الذكية.

ويملك هانوفر 96 الوقت حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 2 فبراير لاتخاذ قراره النهائي بشأن ضم عطية، في ظل تمسك ناديه الأهلي المصري بالحصول على مقابل مادي من ستة أرقام للموافقة على رحيله.

ويواجه النادي الألماني منافسة من عدة أندية أوروبية أبدت اهتمامها باللاعب، من بينها سبورتنج براجا البرتغالي، وكذلك متصدر دوري الدرجة الثانية الإسباني راسينج سانتاندير.

