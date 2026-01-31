مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (1)-(2) برشلونة جوووووووووول فيران توريس

السبت، 31 يناير 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق39: جووووووووووووووووووووووول برشلونة سجل فيران توريس هدف في الشباك الفارغة بعد مراوغة دي يونج للحارس وصناعة الهدف

ق 33: تسديدة في العارضة من قبل فيران توريس ثم ارتدت إليه وعادت وارتطمت في العارضة مجددا.

وصف الهدف - تسديدة مميزة من ألفارو رودريجيز سكنت شباك خوان جارسيا ليسجل التعادل لصالح إلتشي

ق29: جوووووووووووووووووووووول إلتشي عن طريق ألفارو

ق28: تسديدة مميزة من داني أولمو تصتطدم بالقائم

ق24: ميندوزا وتسديدة خطيرة لصالح إلتشي تمر بجوار القائم

ق23: تسديدة خطيرة من ألفارو تمر بجوار المرمى

ق17: فيران توريس يهدر فرصة خطيرة من تسديدة تمر بجوار المرمى

ق16: داني أولمو يهدر فرصة خطيرة

ق14: تسلل على رافينيا

وصف الهدف: تميريرة بينية من داني أولمو ليراوغ لامين يامال إيناكي بيينا ويضعها في شباك إلتشي

ق6: جوووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة لامين يامال يتقدم للفريق الكتالوني

ق2: خطيرة من فيران توريس لكن تمر بجانب المرمى

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
