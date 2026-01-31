انتهت الدوري الإسباني - إلتشي (1)-(3) برشلونة

السبت، 31 يناير 2026 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إلتشي ضد برشلونة في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
برشلونة يتعاقد مع الهولندي جوفينسلي أونشتاين سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي قائمة برشلونة - استمرار غياب بيدري.. وعودة دي يونج لمواجهة إلتشي برشلونة يعلن اتفاقه مع فيرمين لوبيز على تجديد عقده

------------------------------------

انتهت

ق90: بطاقة صفراء لفرينكي دي يونج

ق83: تبديلان لبرشلونة دخول أراوخو وكاسادو وخروج فيرمين لوبيز وكوندي

ق82: فرصة خطيرة لإلتشي لكن خوان جارسيا يتصدى

ق71: جووووووووووووووووووووووووووووووووول سجل ماركوس راشفورد هدف برشلونة الثالث بعد عرضية مميزة من لامين يامال

ق64: فرصة خطيرة تضيع من فيرمين لوبيز بعد تمريرة مميزة من لامين يامال

ق61: تبديلان لبرشلونة نزول ليفاندوفيسكي وبيرنال وخروج داني أولمو وفيران توريس

ق56: فرصة خطيرة لبرشلونة من فيران توريس تصدى لها إيناكي بيينا

ق50: جووووووووووووووووول هدف لإلتشي لكن لم يحتسب بداعي التسلل

ق45: تبديل لبرشلونة خروج رافينيا ونزول راشفورد

بداية الشوط الثاني

ق39: جووووووووووووووووووووووول برشلونة سجل فيران توريس هدف في الشباك الفارغة بعد مراوغة دي يونج للحارس وصناعة الهدف

ق 33: تسديدة في العارضة من قبل فيران توريس ثم ارتدت إليه وعادت وارتطمت في العارضة مجددا.

وصف الهدف - تسديدة مميزة من ألفارو رودريجيز سكنت شباك خوان جارسيا ليسجل التعادل لصالح إلتشي

ق29: جوووووووووووووووووووووول إلتشي عن طريق ألفارو

ق28: تسديدة مميزة من داني أولمو تصتطدم بالقائم

ق24: ميندوزا وتسديدة خطيرة لصالح إلتشي تمر بجوار القائم

ق23: تسديدة خطيرة من ألفارو تمر بجوار المرمى

ق17: فيران توريس يهدر فرصة خطيرة من تسديدة تمر بجوار المرمى

ق16: داني أولمو يهدر فرصة خطيرة

ق14: تسلل على رافينيا

وصف الهدف: تميريرة بينية من داني أولمو ليراوغ لامين يامال إيناكي بيينا ويضعها في شباك إلتشي

ق6: جوووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة لامين يامال يتقدم للفريق الكتالوني

ق2: خطيرة من فيران توريس لكن تمر بجانب المرمى

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم ضد إلتشي برشلونة يتعاقد مع الهولندي جوفينسلي أونشتاين مدرب ريال أوفييدو: هدفنا كان الفوز على جيرونا مهما كلفنا الأمر بمشاركة هيثم حسن.. ريال أوفييدو يكسر سلسلة اللافوز بالانتصار على جيرونا لابورتا: ريال مدريد لن يصل إلى شيء في قضية نيجريرا مؤتمر أربيلوا: أحاول التعلم من أخطائي.. وأطلب الدعم من جماهيرنا سبورت: حمزة عبد الكريم يصل برشلونة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي
أخر الأخبار
صناعة صلاح وبكاء كوناتي.. ليفربول يحقق انتصاره الأول بالدوري في 2026 بثلاثية أمام نيوكاسل 46 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
بثلاثية.. برشلونة يحقق انتصارا كبيرا أمام إلتشي 5 دقيقة | الدوري الإسباني
نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا 20 دقيقة | الدوري المصري
توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة 24 دقيقة | الدوري المصري
مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل ويخطف الوصافة من يانج أفريكانز 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يعود لتدريبات اتحاد جدة.. وغموض موقفه أمام النجمة ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول – الزمالك يوافق على انتقال يوسف رفعت للاتحاد.. وقيد مسعود بدلا منه ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 3 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 4 خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي
/articles/522407/انتهت-الدوري-الإسباني-إلتشي-1-3-برشلونة