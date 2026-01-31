مؤتمر الونش: اللاعبون الشباب مميزون.. وهذه رسالتي لجماهير الزمالك

شدد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك على صعوبة مباراة فريقه أمام المصري في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد ضمن رابع جولات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الونش في مؤتمر صحفي: "الفوز في لقاء المصري سيجعلنا في صدارة المجموعة وهذا أمر نعلمه ونسعى لتحقيقه في لقاء الغد".

وأضاف "مباراة الفريقين السابقة كان بها تحفظ من كلا الفريقين، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد، وأن نحقق الفوز".

وواصل "اللاعبون الشباب عناصر مميزة وعلى قدر المسؤولية، والدليل على ذلك تصعيدهم للفريق الأول، وهم مجموعة ملتزمة، ودور اللاعبين الكبار هو احتضانهم والوقوف بجوارهم مثلما حدث معنا عندما كنا ناشئين".

ووجه الونش رسالة لجماهير الزمالك في ختام حديثه قائلا: "لا أستطيع أن أوفيكم حقكم على الفترة الصعبة الماضية، وأنتم الداعم الأول للفريق، وأطالبكم بالاستمرار في دعم النادي، لأن الجميع يرحل سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو مجالس إدارة، ولابد من استمراركم في مساندة الزمالك وعدم الانحياز لأي شخص من الأشخاص، واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعادكم، وأتمنى أن تكون مباراة الغد بداية جيدة ونحقق الفوز من أجل الجمهور".

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.