تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وجرافنبيرخ يقود الوسط أمام نيوكاسل

السبت، 31 يناير 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نيوكاسل.

وتأتي المباراة في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

ويقود هجوم ليفربول كل من: كودي جاكبو، وهوجو إيكيتيكي، ومحمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي.

الوسط: فلوريان فيرتز - ريان جرافنبيرخ - ألكسيس ماك أليستر.

الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 36 نقطة من 10 انتصارات و6 تعادلات و7 هزائم.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي
