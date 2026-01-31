مؤتمر معتمد جمال: المشاكل تزيدنا إصرارا.. وما حدث مع عواد أمر طبيعي

شدد معتمد جمال مدرب الزمالك على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد المصري.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم الأحد ضمن رابع جولات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "الزمالك سيخوض المباراة الثالثة أمام المصري خلال 15 يوما، وكل فريق بمثابة كتاب مفتوح للآخر".

وأضاف "عملنا على تحفيز اللاعبين، وأي مشاكل نواجهها تزيد من إصرار الفريق على الفوز ونحولها لدوافع إيجابية، خاصة وأن أهم دافع هو القتال من أجل قميص الزمالك، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولا يوجد فارق بين الأساسي أو الاحتياطي".

وشدد "رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق، لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين، وكل مباراة لها المجموعة التي ستنفذ خطتي".

وواصل "كل المباريات صعبة، ولا نفكر إلا في تحقيق الفوز غدا لاعتلاء الصدارة، ولا تفكير حاليا في مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز".

وكشف "عمر جابر لم يتعاف حتى الآن من إصابته وننتظر عودته، ومحمود بنتايك لم يخض سوى مران وحيد، كما أن عودة عبد الله السعيد أمر إيجابي، وأحمد ربيع اقترب من التواجد مع الفريق، وعند اكتمال صفوف الفريق سيكون الفريق أقوى".

وأجاب "محمد عواد؟ الأمر يحدث داخل أي فريق ولا يوجد لاعب يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، وما حدث مجرد نرفزة ملعب والحارس استقبل قراري بصدر رحب، وهدفي أن يتواجد في كل مركز أكثر من لاعب جاهز".

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

