تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم ضد إلتشي
السبت، 31 يناير 2026 - 20:51
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إلتشي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 22 الدوري الإسباني.
ويجلس روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء بعدما شارك في المباراة الماضية ضد كوبنهاجن.
ويقود فيران توريس هجوم الفريق.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: جوان جارسيا.
الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إيريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.
الوسط: فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز - داني أولمو.
الهجوم: رافينيا – فيران توريس – لامين يامال.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينما يأتي إلتشي في المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.
