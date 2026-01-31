ميلان يعلن تجديد عقد ماينيان حتى 2031

أعلن نادي ميلان تجديد عقد مايك ماينيان حارس مرمى الفريق حتى عام 2031.

مايك مينيان النادي : ميلان ميلان

وانضم الحارس الفرنسي لميلان صيف 2021 قادما من ليل الفرنسي.

وجدد ميلان عقد حارسه قبل أن ينتهي صيف 2026 ليغلق الباب أمام الأندية التي كانت تبحث عن التعاقد معه في يونيو القادم بشكل مجاني.

ومنذ انضمامه للفريق، تمكن ماينيان من حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق ومنتخب فرنسا.

وشارك ماينيان حتى الآن في 188 مباراة بقميص ميلان، وحافظ خلالها على شباكه من تلقي أي أهداف في 70 مباراة، واستقبل 190هدفا.

وأسهم ماينيان في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.