ميلان يعلن تجديد عقد ماينيان حتى 2031
السبت، 31 يناير 2026 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان تجديد عقد مايك ماينيان حارس مرمى الفريق حتى عام 2031.
مايك مينيان
النادي : ميلان
وانضم الحارس الفرنسي لميلان صيف 2021 قادما من ليل الفرنسي.
وجدد ميلان عقد حارسه قبل أن ينتهي صيف 2026 ليغلق الباب أمام الأندية التي كانت تبحث عن التعاقد معه في يونيو القادم بشكل مجاني.
ومنذ انضمامه للفريق، تمكن ماينيان من حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق ومنتخب فرنسا.
وشارك ماينيان حتى الآن في 188 مباراة بقميص ميلان، وحافظ خلالها على شباكه من تلقي أي أهداف في 70 مباراة، واستقبل 190هدفا.
وأسهم ماينيان في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.
نرشح لكم
تعثر جديد.. هامبورج يفرض التعادل على بايرن ميونخ مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) نيوكاسل.. الثالث يضيع بيلد: بلال عطية يظهر بمستوى مميز في ودية مع هانوفر.. ويقارن بـ محمد صلاح في مصر مباشر الدوري الإسباني - إلتشي (1)-(2) برشلونة.. بداية الشوط الثاني خروج رافينيا الثالث على التوالي.. ريمونتادا الوقت القاتل تقود تشيلسي لفوز مثير على وست هام تشكيل ليفربول – صلاح أساسي وجرافنبيرخ يقود الوسط أمام نيوكاسل تشكيل برشلونة - توريس يقود الهجوم ضد إلتشي أرتيتا: سيطرنا على ليدز وأظهرنا شخصية كبيرة.. وننتظر فحوصات ساكا