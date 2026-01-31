هوكي - بورفؤاد يحقق انتصارا ثمينا على الشرقية ويتوج بكأس إفريقيا للأندية

السبت، 31 يناير 2026 - 20:34

كتب : عبد الرحمن شريف

فريق الشرقية للهوكي

تعرض نادي الشرقية للهوكي لهزيمة مفاجئة أمام بور فؤاد في نهائي كأس إفريقيا للأندية. ليخسر اللقب الذي يهمين عليه متفوقا على جميع الأندية في القارة السمراء.

وانتهت المباراة بتحقيق بور فؤاد انتصارا ثمينا 8-7 في الرميات الترجيحية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 2-2، في غير متوقعة بسبب المستويات الكبيرة التي يقدمها فريق الشرقية في الهوكي.

وشهدت منافسات دور المجموعات تألقا كبيرا للفريقين وكانت النتائج كالتالي:

تعادل بورفؤاد مع الشرقية 2-2

فوز بورفؤاد على بطل ناميبيا 8-1

فوز بورفؤاد على بطل كينيا 6-1

فوز بورفؤاد على بطل أوغندا 7-2

فوز الشرقية على بطل ناميبيا 9-1

فوز الشرقية على بطل أوغندا 2-1

فوز الشرقية على بطل كينيا 5-2

وأقيمت البطولة على ملاعب كلية سانت جونز أسترو تيرف بمدينة هراري في زيمبابوي.

وتمكن فريق الشرقية من تحقيق البطولة 28 مرة تاريخيا وهو رقم قياسي حققه الفريق ببطولة كأس إفريقيا للأندية.

الشرقية هوكي هوكي بورفؤاد
