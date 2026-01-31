توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج

عبر يس توروب المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه عن مستوى فريقه في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم صعوبة مباراة يانج أفريكانز بسبب الطقس والرطوبة والجمهور الذي شجع فريقه بقوة، وغير راضي عن أداء الفريق في الشوط الأول".

وأضاف "ولهذا أعطيت تعليمات مشددة للاعبين بين الشوطين، مما ساهم في تحسن الأداء في الشوط الثاني، لنسجل هدف التعادل ونهدر فرصة مؤكدة".

وواصل "التعادل نتيجة جيدة أمام منافس قوي وهو أمر جيد، ليظل الأهلي على قمة المجموعة رغم الصعوبات وخوض مباراة صعبة جدًّا خارج ملعبنا، وبعد المجيء إلى تنزانيا من قبل يومين لخوض التدريبات هناك وللاستعداد الجيد للمباراة".

وأكمل "تركيزي منصب على فريقي أكثر من أي منافس آخر، وأمامنا مباراتين في المجموعة، والفوز في المباراة القادمة يمنحنا التأهل لدور الثمانية رغم صعوبة المجموعة، ولا توجد مباراة سهلة، وأي نقطة تسهم إيجابًا في التأهل، وهذا ما نسعى للوصول إليه".

وأردف "الشوط الأول لم نكن نرغب في الدفاع، ولذلك لم أكن سعيدًا بالأداء، وفي الشوط الثاني فرضنا أسلوبنا، وقمت بتدعيم خط الدفاع بسبب إصابة ياسر إبراهيم، وأهدرنا في نفس الوقت فرصة محققة".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد بتسجيل أليو ديانج هدف التعادل لأنه لا يسجل كثيرًا".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 8 في صدارة المجموعة الثانية، ويحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري في الجولة 17 من المسابقة.